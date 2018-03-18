Сводка Новостей
- Навальный - Собчак: Ты грамотно играла роль карикатурного либерального кандидата
- "Сегодня Михеил – рупор Кремля и сплошная зрада". Организатор выставки в Киеве обвинил в ее уничтожении "Рух нових сил"
- Путин лидирует на выборах президента России с более 72% голосов – ЦИК РФ
- Телеканал СТБ продемонстрировал в эфире карту Украины без Крыма и извинился за техническую ошибку
- Путин набирает на выборах президента РФ больше 70% голосов - экзит-поллы
|Крым дал за Путина более 90 % голосов
|18.03.2018 21:28
|
Сегодня в России прошли президентские выборы. По данным ЦИК, который на данный момент обработал 21,33% протоколов, Владимир Путин лидирует с 71,97% голосов, у Павла Грудинина - 15,9%.
Так, по состоянию на 20:30 положение претендентов такое:
- Владимир Путин (самовыдвиженец) - 71,97%;
Более 90 % крымчан и севастопольцев отдали свои голоса за Президента России Владимира Путина.
"Итак, проанализируем коротко итоги президентских выборов в России
1) Путин увеличил свою поддержку с 63, 6% (2012 год) до 73, 9%.
И это формально является доказательством для страны и только мира правильности выбранной Путиным позиции "ястреба" (аннексия Крыма, война на Донбассе).
2) 10% новых голосов Путин получил за счет увеличения явки избирателей (в первую очередь - молодежи и Крыма) и электората коммунистов.
Собственно, роль фейкового кандидата Кремля Грудинина и заключалась в том, что его не поддержит часть традиционного электората Зюганова.
Как доказательство: Зюганов в 2012-м набрал 17,7%, а Грудинин в 2018-м - 11, 2%.
3) Еще один фейковый кандидат Кремля для либералов Собчак полностью отыграла свою роль, дискредитировав саму идею оппозиционных и либеральных взглядов. И 2, 5% Собчак на выборах тому прекрасное доказательство.
В общем и целом, благодаря политтехнологиям в Кремле прекрасно справились с главной задачей.
А она была не в том, чтобы избрать Путина. Тут проблем не было.
Главное - это было показать поддержку всей страны концепции "Сильного царя, имеющего право во имя интересов России захватывать чужие территории", в которую вжился Путин с 2014-го. И показали." - Прокомментировал итоги выборов Президента России политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
Российский политтехнолог Евгений Минченко так описал успех предваборной компании:
"Предварительно высокая явка на выборах президента РФ. Составляющие успеха:
1. Чистка списков избирателей;
2. Корпоративная мобилизация;
3. Информационная кампания;
4. Присутствие между кандидатов фигур с совершенно прозападной риторикой и высоким антирейтингом, а также кампания бойкота выборов Алексея Навального, которые вместе создали столь необходимый для кампании образ врага;
5. Внешнеполитическая мобилизация на фоне конфликта с Западом;
6. Включение в ряде регионов муниципальной и региональной повестки через систему местных референдумов;
7. Возможность прикрепления к участкам по месту пребывания." - Заявил Евгений Минченко.