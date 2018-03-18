|
Региональный директор Всемирного банка: Уровень закредитованности частного сектора в Украине очень низкий
|
18.03.2018 21:47
|
Обычные украинцы могут не осознавать, насколько в банковской сфере
страны было распространено обман, отметила глава представительства
Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен.
Кахконен: Доля плохих кредитов в Украине составляет более
половины от общего портфеля Фото: worldbank.org "Доля плохих
кредитов в Украине составляет более половины от общего
портфеля. А это приводит к тому, что банки
не повышают свои кредитные ставки, так как риски
невозврата велики. Поэтому уровень закредитованности частного
сектора очень низкий. Мы тесно сотрудничаем с Национальным
банком и Министерством финансов, чтобы решить проблему плохих
кредитов", – отметила она.Кахконен подчеркнула, что обычные
украинцы могут не осознавать, насколько в банковской сфере страны
было распространено обман."Были те, кто собирал депозиты
у людей и клал эти деньги себе в карман
или выдавал в виде кредитов собственным компаниям
и связанным лицам. Значительная часть этих денег осела
на Кипре и в офшорах", – заявила она.По мнению
Кахконен, важно сделать так, чтобы банки вели свою деятельность
честно, кредитовали население и бизнес по разумным
ставкам.Возобновление кредитования является одной из стра
Сводка.нет - Новости Украины и Мира