Обычные украинцы могут не осознавать, насколько в банковской сфере страны было распространено обман, отметила глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен. Кахконен: Доля плохих кредитов в Украине составляет более половины от общего портфеля Фото: worldbank.org "Доля плохих кредитов в Украине составляет более половины от общего портфеля. А это приводит к тому, что банки не повышают свои кредитные ставки, так как риски невозврата велики. Поэтому уровень закредитованности частного сектора очень низкий. Мы тесно сотрудничаем с Национальным банком и Министерством финансов, чтобы решить проблему плохих кредитов", – отметила она.Кахконен подчеркнула, что обычные украинцы могут не осознавать, насколько в банковской сфере страны было распространено обман."Были те, кто собирал депозиты у людей и клал эти деньги себе в карман или выдавал в виде кредитов собственным компаниям и связанным лицам. Значительная часть этих денег осела на Кипре и в офшорах", – заявила она.По мнению Кахконен, важно сделать так, чтобы банки вели свою деятельность честно, кредитовали население и бизнес по разумным ставкам.Возобновление кредитования является одной из стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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