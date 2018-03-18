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"Сегодня Михаил – рупор Кремля и сплошная зрада". Организатор выставки в Киеве обвинил в ее уничтожении "Рух нових сил"
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18.03.2018 21:55
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Выставка "Зеркало истории: мне болит Крым" на Майдане Незалежности
в Киеве не мешала акции протеста "Руху нових сил", однако ее
представители "зверски уничтожили выставку и плакаты с портретами
героев УНР и героев Крыма". Об этом заявил украинский продюсер
Сергей Проскурня. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Полиция сообщила о трех задержанных Фото: npu.gov.ua "Мы
вышли и встали с плакатами: "Мне болит Крым" и "Бойкот "выборам" в
Крыму" в 11.30, и мы приглашали людей, которые собирались на
Майдане для участия в митинге РНС, присоединиться к нам. Кому мы
мешали? У кого мы отбирали пространство? Мы имеем право на
проведение общественных акций, как и все граждане", – написал
он, подчеркнув, что мероприятие координировалось с представителями
крымских татар.Продюсер проинформировал, что свою акцию они
прекратили после того, как подошли участники митинга РНС "со своими
лозунгами и плакатами"."Что началось дальше: разрушение выставки...
А это уже акт вандализма. Нас обвинили в использовании темы
трагедии крымскотатарского народа и позорной аннексии Крыма Россией
для проведения оппозиционного действующей власти Украины митинга.
Нас атаковали те, кто забыл, что 18 марта 2014 года Россия
аннексировала Крым и именно в этот день, 18 марта 2018 года, с
циничным символизмом путлер назначил свои выборы", – отметил
Проскурня.По его мнению, выставка не мешала активистам "Руху нових
сил"."Мы отошли в сторону и прекратили флешмоб. Активисты РНС
зверски уничтожили выставку и плакаты с портретами героев УНР и
героев Крыма, которые были брошены под ноги "новым матросам". А
теперь посмотрим, что покажут российские СМИ", – заявил
продюсер.По его словам, "сегодня Михаил – рупор Кремля и
сплошная зрада".
https://www.facebook.com/serhiy.proskurnia/posts/1821332421250665
18 марта участники акции протеста против президента Украины Петра
Порошенко демонтировали на Майдане в Киеве металлические
конструкции, установленные 3 февраля для мероприятий к 100-летию
Украинской революции.В полицию доставили троих "наиболее активных
граждан, причастных к демонтажу конструкций с украинской символикой
на Майдане Незалежности".Информацию о демонтаже конструкций
зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений
Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии
уголовного производства по ст. 356 (самоуправство) Уголовного
кодекса Украины.
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