Выставка "Зеркало истории: мне болит Крым" на Майдане Незалежности в Киеве не мешала акции протеста "Руху нових сил", однако ее представители "зверски уничтожили выставку и плакаты с портретами героев УНР и героев Крыма". Об этом заявил украинский продюсер Сергей Проскурня. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полиция сообщила о трех задержанных Фото: npu.gov.ua "Мы вышли и встали с плакатами: "Мне болит Крым" и "Бойкот "выборам" в Крыму" в 11.30, и мы приглашали людей, которые собирались на Майдане для участия в митинге РНС, присоединиться к нам. Кому мы мешали? У кого мы отбирали пространство? Мы имеем право на проведение общественных акций, как и все граждане", – написал он, подчеркнув, что мероприятие координировалось с представителями крымских татар.Продюсер проинформировал, что свою акцию они прекратили после того, как подошли участники митинга РНС "со своими лозунгами и плакатами"."Что началось дальше: разрушение выставки... А это уже акт вандализма. Нас обвинили в использовании темы трагедии крымскотатарского народа и позорной аннексии Крыма Россией для проведения оппозиционного действующей власти Украины митинга. Нас атаковали те, кто забыл, что 18 марта 2014 года Россия аннексировала Крым и именно в этот день, 18 марта 2018 года, с циничным символизмом путлер назначил свои выборы", – отметил Проскурня.По его мнению, выставка не мешала активистам "Руху нових сил"."Мы отошли в сторону и прекратили флешмоб. Активисты РНС зверски уничтожили выставку и плакаты с портретами героев УНР и героев Крыма, которые были брошены под ноги "новым матросам". А теперь посмотрим, что покажут российские СМИ", – заявил продюсер.По его словам, "сегодня Михаил – рупор Кремля и сплошная зрада". https://www.facebook.com/serhiy.proskurnia/posts/1821332421250665 18 марта участники акции протеста против президента Украины Петра Порошенко демонтировали на Майдане в Киеве металлические конструкции, установленные 3 февраля для мероприятий к 100-летию Украинской революции.В полицию доставили троих "наиболее активных граждан, причастных к демонтажу конструкций с украинской символикой на Майдане Незалежности".Информацию о демонтаже конструкций зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки майдане что продюсер рнс крым Теги: политика