У дымовой смеси, за которую Министерство обороны Украины заплатило 72 млн грн, отсутствует надлежащий маскировочный эффект, отметили в военной прокуратуре Южного региона Украины. Боевые смеси должны иметь маскировочный эффект Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr Дымовые смеси были куплены у ООО"Фирма Альфа ЛТД" под видом ДС-56, которые используют Вооруженные Силы Украины. Впоследствии выяснилось, что было поставлено не совсем то."По своим техническим характеристикам закупленная смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы при кинематографических съемках и так далее", – говорится в сообщении.В прокуратуре отметили, что приобретенный товар нельзя использовать по целевому назначению во время боевых действий – нет надлежащего маскировочного эффекта.Уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины военная прокуратура Криворожского гарнизона открыла 12 марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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