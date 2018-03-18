Российская певица Алла Пугачева посоветовала будущему президенту России "никогда ничего не просить", как советовал булгаковский персонаж Воланд из романа "Мастер и Маргарита". 18 марта в РФ прошли выборы главы государства. По данным российского Центризбиркома, на них со значительным отрывом от других кандидатов лидирует действующий президент России Владимир Путин. Пугачева: Кого мы выберем, так и будем жить Фото: maxgalkinru / Instagram По словам Пугачевой, она всегда ходит на выборы. Певица отметила, что "во-первых, это наш долг, во-вторых, в любые времена и в любой ситуации – это все-таки наш выбор, кого мы выберем, так и будем жить".На вопрос о ее пожеланиях будущему президенту, Пугачева ответила, что "очень рано прочла Булгакова "Мастер и Маргарита" и всегда со мной эта фраза: "Никогда ничего не проси. Сами все предложат и сами все дадут".Певица также сообщила, что раньше за россиян "все решали наверху", но "народ выборы очень любил". При этом, по словам Пугачевой, "сейчас, ну что говорить – прогресс!" Она добавила, что впервые видит "такую организацию, такое совершенство".Президентские выборы в РФ прошли сегодня, 18 марта, – в день годовщины аннексии Крыма.Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов.Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ по итогам обработки более 21% бюллетеней с 72,08% голосов, сообщили в ЦИК России. Второе место с результатом 15,8% занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье место с 6,94% – руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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