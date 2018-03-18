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|Полиция задержала двух участников акции в Киеве за демонтаж конструкций на Майдане
|18.03.2018 22:24
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Грубых нарушений правопорядка на акции в центре столицы не былоПолиция задержала двух участников акции в Киеве за демонтаж конструкций с украинской символикой.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, все эти действия правоохранители должным образом зафиксировали. Двух активных участников доставили в управление полиции.
"За призывами спикеров и организаторов люди, которые пришли на акцию, решили разобрать конструкции с государственной символикой. Конструкции, которые символизировали единство Украины и Крыма. Чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая оценка", - отметил Корищенко.
Руководитель столичных правоохранителей подчеркнул, что акция в центре Киева прошла без грубых нарушений правопорядка.
"Несмотря на поведение отдельных лиц, правоохранители не допустили провокаций и столкновений. К управлению полиции доставили двух активных участников", - сказал Корищенко.
Информация о демонтаже конструкций зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Напомним, участники марша "Движения новых сил" в Киеве сегодня, 18 марта, требовали "импичмента Порошенко", держали баннеры с перечеркнутыми лицами Порошенко и Путина и различными лозунгами, вроде "Порошенко - враг украинской нации".
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