Грубых нарушений правопорядка на акции в центре столицы не было

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, все эти действия правоохранители должным образом зафиксировали. Двух активных участников доставили в управление полиции.

"За призывами спикеров и организаторов люди, которые пришли на акцию, решили разобрать конструкции с государственной символикой. Конструкции, которые символизировали единство Украины и Крыма. Чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая оценка", - отметил Корищенко.

Руководитель столичных правоохранителей подчеркнул, что акция в центре Киева прошла без грубых нарушений правопорядка.

"Несмотря на поведение отдельных лиц, правоохранители не допустили провокаций и столкновений. К управлению полиции доставили двух активных участников", - сказал Корищенко.

Информация о демонтаже конструкций зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, участники марша "Движения новых сил" в Киеве сегодня, 18 марта, требовали "импичмента Порошенко", держали баннеры с перечеркнутыми лицами Порошенко и Путина и различными лозунгами, вроде "Порошенко - враг украинской нации".