Сводка Новостей
- Региональный директор Всемирного банка: У Украины есть потенциал расти быстрее мировой экономики
- Единственный президент, которого выберет Крым, будет президент Украины, - Порошенко
- Шендерович: Не допустив на выборы единственного реального противника, Кремль дал группе клоунов извалять друг друга в дерьме
- Mossack Fonseca закрывается через оффшорный скандал
- В США разбился акробат Cirque du Soleil
|Белорусский телеканал после протестов не стал показывать пропагандистский фильм "Крым"
|18.03.2018 22:32
|
Телеканал в эфире заменил фильм на старую советскую комедиюБелорусский телеканал ОНТ убрал с показа пропагандистский фильм "Крым" режиссера Алексея Пиманова.
Фото: mn24.com.ua
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Телеканал в эфире заменил фильм на старую советскую комедию.
Сначала показ фильма "Крым" был анонсирован на 23:50 17 марта.
С протестами против демонстрации в Беларуси художественного фильма как такового, что подделывает историю аннексии Крыма, в социальных сетях и интернет-СМИ выступили оппозиционные деятели, блогеры и представители украинской диаспоры.
Без объяснения причин фильм телеканал ОНТ заменил российский фильм.
В прошлом году этот фильм также был анонсирован для показа в кинотеатрах Минска, но посольство Украины выслало ноту протеста в МИД Беларуси по этому поводу, и прокат был отменен.
Напомним, 13 декабря Государственное агентство по вопросам кино предоставило список фильмов и сериалов, которые запрещены для показа в Украине.
Поделитесь статьей с друзьями