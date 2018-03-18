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Белорусский телеканал после протестов не стал показывать пропагандистский фильм "Крым"
18.03.2018 22:32
Белорусский телеканал после протестов не стал показывать пропагандистский фильм "Крым"
Телеканал в эфире заменил фильм на старую советскую комедию
Белорусский телеканал ОНТ убрал с показа пропагандистский фильм "Крым" режиссера Алексея Пиманова.
Белорусский телеканал после протестов не стал показывать пропагандистский фильм "Крым" Фото: mn24.com.ua
Об этом сообщает "Радио Свобода".
 
Телеканал в эфире заменил фильм на старую советскую комедию.
 
Сначала показ фильма "Крым" был анонсирован на 23:50 17 марта.
 
С протестами против демонстрации в Беларуси художественного фильма как такового, что подделывает историю аннексии Крыма, в социальных сетях и интернет-СМИ выступили оппозиционные деятели, блогеры и представители украинской диаспоры.
 
Без объяснения причин фильм телеканал ОНТ заменил российский фильм.
 
В прошлом году этот фильм также был анонсирован для показа в кинотеатрах Минска, но посольство Украины выслало ноту протеста в МИД Беларуси по этому поводу, и прокат был отменен.
 
Напомним, 13 декабря Государственное агентство по вопросам кино предоставило список фильмов и сериалов, которые запрещены для показа в Украине.
  • Госкино дало список запрещенных в Украине фильмов и сериалов

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