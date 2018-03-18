Телеканал в эфире заменил фильм на старую советскую комедию

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Телеканал в эфире заменил фильм на старую советскую комедию.

Сначала показ фильма "Крым" был анонсирован на 23:50 17 марта.

С протестами против демонстрации в Беларуси художественного фильма как такового, что подделывает историю аннексии Крыма, в социальных сетях и интернет-СМИ выступили оппозиционные деятели, блогеры и представители украинской диаспоры.

Без объяснения причин фильм телеканал ОНТ заменил российский фильм.

В прошлом году этот фильм также был анонсирован для показа в кинотеатрах Минска, но посольство Украины выслало ноту протеста в МИД Беларуси по этому поводу, и прокат был отменен.

Напомним, 13 декабря Государственное агентство по вопросам кино предоставило список фильмов и сериалов, которые запрещены для показа в Украине.