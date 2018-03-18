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В США разбился акробат Cirque du Soleil
18.03.2018 22:35
Акробат Cirque du Soleil Янн Арно скончался в больнице после падения на сцену во время исполнения циркового номера в американском городе Тампа. Арно 15 лет выступал в шоу Скриншот: yann arnaud / YouTube Акробат умер в больнице от травм, от полученных в результате падения на сцену.Агентству рассказали, что Арно был опытным акробатом, выступал в шоу Cirque du Soleil в течение 15 лет.Инцидент расследуют местные власти.Арно было 38 лет, у него остались жена и двое детей.

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