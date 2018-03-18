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|Mossack Fonseca закрывается через оффшорный скандал
|18.03.2018 22:40
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Фирма закроет все офисы до конца мартаПанамская юридическая компания Massack Fonseca объявила о закрытии после расследования в 2016 году по так называемым "панамской документами".
Фото: icij.org
Об этом сообщает Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).
"Ухудшение репутации, кампания в СМИ, финансовая осада и незаконные действия некоторых представителей панамской власти нанесли безнадежный вред, следствием которой является полное прекращение деятельности", - заявляет представитель компании.
В фирме заявили, что "будут продолжать требовать справедливости" и сотрудничать с властью, чтобы "продемонстрировать, что преступления не было".
Mossack Fonseca - это панамская юридическая фирма с более чем 40 офисами по всему миру от Британских Виргинских островов до Новой Зеландии. Компания оказалась в центре скандала после того, как 3 апреля 2016 Международный консорциум журналистских расследований обнародовал так называемые "Панамские документы" - выдержки из более 11 млн документов по оффшорным компаниям, зарегистрированных этой юридической фирмой, и их владельцев. В расследовании фигурировали 12 нынешних и бывших глав государств, и по меньшей мере 60 человек, связанных с мировыми лидерами. Президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом расследования.
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