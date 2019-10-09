Днем 9 октября представителей "Нацкорпуса", которые едут в Золотое Луганской области, чтобы препятствовать началу разведения сил на Донбассе. Об этом заявил их руководитель Андрей Билецкий.

Колонну представителей "Нацкорпуса", ветеранов АТО/ООС и националистов остановили около 12:00 на блокпосту в Кременном.

Националисты, которые направлялись в Золотое, чтобы выступить против разведения сил, вступили в стычки с правоохранителями.

Полиция стреляла в воздух и не давала им проехать.

Однако спустя час перепалок "Нацкорпус" все же пропустили. По состоянию на 13:00 они продолжают движение в сторону Золотого.

В Минобороны Украины заявили, что сепаратисты обстреляли ВСУ под Золотым.

"С 10:25 зафиксированы разрывы 3-х вражеских мин калибра 82-мм в районе населенного пункта Золотое", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Теперь вероятно стоит ждать заявления о том, что разведение отодвигается еще на семь дней.

В "ЛНР" заявляют, что Киев сорвал отвод сил под Золотым.

В Сети комментируют случай с "правосеком", задержанным на блок-посту.

"Патриоты отправились в Золотое блокировать разведение войск, а на блок- посту полиции одного из них задержали. Оказалось, он в розыске ща грабеж. Каких ещё патриотов вам не хватает? Понять, простить, на поруки Авакову", - пишет глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира