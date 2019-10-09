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- Националисты прорвались через блокпост на Донбассе и едут в сторону Золотого
- Правосековца "друже Бык" задержали на блокпосту за избиение журналиста Руслана Коцабу
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|Националисты прорвались через блокпост на Донбассе и едут в сторону Золотого
|09.10.2019 13:09
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Днем 9 октября представителей "Нацкорпуса", которые едут в Золотое Луганской области, чтобы препятствовать началу разведения сил на Донбассе. Об этом заявил их руководитель Андрей Билецкий.
Колонну представителей "Нацкорпуса", ветеранов АТО/ООС и националистов остановили около 12:00 на блокпосту в Кременном.
Националисты, которые направлялись в Золотое, чтобы выступить против разведения сил, вступили в стычки с правоохранителями.
Полиция стреляла в воздух и не давала им проехать.
Однако спустя час перепалок "Нацкорпус" все же пропустили. По состоянию на 13:00 они продолжают движение в сторону Золотого.
В Минобороны Украины заявили, что сепаратисты обстреляли ВСУ под Золотым.
Теперь вероятно стоит ждать заявления о том, что разведение отодвигается еще на семь дней.
В Сети комментируют случай с "правосеком", задержанным на блок-посту.