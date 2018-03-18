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Шендерович: Не допустив на выборы единственного реального противника, Кремль дал группе клоунов извалять друг друга в дерьме
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18.03.2018 22:43
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Россия остается в руках "малоадекватной, воровской и уже вполне
кровавой власти в состоянии объявленной войны с цивилизованным
миром", заявил российский писатель и публицист Виктор Шендерович,
комментируя результаты президентских выборов. Шендерович: На
фоне этой беспроигрышной ролевой игры оставалось только дотянуть
явку до мало-мальски приличных 60%, что власть и сделала
мучительным надрывом сил Фото: Виктор Шендерович / Facebook "Итак.
Не допустив на выборы единственного реального противника, Кремль
дал группе клоунов извалять друг друга в дерьме перед лицом
россиян – на фоне президента, не вылезающего с телеэкрана (в
том числе и в день тишины) в образе благородного отца нации. На
фоне этой беспроигрышной ролевой игры оставалось только дотянуть
явку до мало-мальски приличных 60%, что власть и сделала
мучительным надрывом сил – и агитация лезла из всех дыр, да и
"электоральные султанаты" с массовыми вбросами никто не отменял. На
выходе (что и требовалось доказать, если кому-то надо было это
доказывать) – встречайте, дорогие россияне, новую
"легитимность" Путина", – отметил он.По мнению Шендеровича,
президент очень боялся ее потерять."И мог потерять, разумеется,
если бы те, кто позиционирует себя "оппозицией", не сработали и в
этот раз очень аккуратно на руку шулеру. И вместо протестного
объединения (в том числе уличного – да-да, вместе с Навальным
(российским оппозиционером Алексеем Навальным. – )),
не сделали бы именно то, что требовалось шулеру. А требовалось ему
обеспечить новый захват власти – видимостью легитимного
избрания", – добавил писатель.Он подчеркнул, что "Россия
остается в руках малоадекватной, воровской и уже вполне кровавой
власти, в состоянии объявленной войны с цивилизованным миром".
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1669969216405148&id=100001762579664
Президентские выборы в РФ прошли сегодня, 18
марта, – в день годовщины
аннексии Крыма.Издание "ГОРДОН" ведет
онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов.ЦИК РФ
обработал уже 45% бюллетеней. Действующий президент России
Владимир Путин лидирует на выборах с 74,66% голосов. Второе
место с результатом 13,68% занимает кандидат от КПРФ Павел
Грудинин, третье с 6,42% – руководитель ЛДПР Владимир
Жириновский. Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения
Собчак набирает 1,41% голосов и занимает четвертое
место. Навального ЦИК РФ отказался регистрировать
кандидатом в президенты из-за его судимости.
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