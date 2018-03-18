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Единственный президент, которого выберет Крым, будет президент Украины, - Порошенко
18.03.2018 22:48
Единственный президент, которого выберет Крым, будет президент Украины, - Порошенко
Международные партнеры Украины не признают выборы президента России в оккупированном Крыму, уверяет глава государства
Президент Украины Петр Порошенко, который находится с государственным визитом на Ближнем Востоке, высказался по выборам Президента Российской Федерации в оккупированном Крыму.
Единственный президент, которого выберет Крым, будет президент Украины, - Порошенко Фото: president.gov.ua
"Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы - выборы президента Российской Федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма", - подчеркнул Порошенко в комментарии во время государственного визита в Государство Кувейт.
 
Президент отметил, что последние несколько дней было интенсивные международные контакты.
 
"И мы получили заверения о непризнании выборов президента России в Крыму", - подчеркнул он.
 
"И единственный президент, который будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", - подчеркнул Порошенко.
 
Напомним, в воскресенье, 18 марта, в РФ выбирают президента страны.
 
В пятницу в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что в день проведения в России президентских выборов, на территорию российских дипломатических представительств граждане России допускаться не будут.
 
Россия заявила, что рассчитывает на оценку ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу запрета россиянам голосовать на выборах президента в Украине.
 
В Киеве утром 18 марта были перекрыты подступы к посольству России в Украине.
 
ООН, ОБСЕ и Совет Европы не отреагировали на обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в связи с решением властей Украины о недопуске граждан России, которые не являются дипломатами, голосовать в дипучреждениях РФ в стране.
 
Накануне министры иностранных дел Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины обратились с совместным заявлением в связи с четвертой годовщиной аннексии Крыма Россией.
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