Им грозит до десяти лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко. По его информации, задержанные требовали и получили от гражданки Украины неправомерную выгоду в размере по 500 долларов США каждый.

"Взятка захотели за беспрепятственное перемещение ней багажа через международный пункт пропуска" Борисполь-аэропорт ". Установлено, что в начале месяца за такую ​​же" услугу "оба взяточники также получали от указанной гражданки неправомерную выгоду в общем размере 600 долларов США", - рассказал Лысенко .

Задержание проводили по процессуального руководства военной прокуратуры Киевского гарнизона вместе со следователями следственного управления ГУ Нацполиции в Киевской области и оперативными работниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ во время проведения негласных следственных (розыскных) действий.

"Правонарушители задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время обоим готовятся сообщение о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения и об отстранении от занимаемой должности", - отметил пресс-секретарь Генпрокуратуры.

Ч. 3 ст. 368 УК Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Напомним, шесть работников международного аэропорта "Борисполь" отстранили от выполнения обязанностей по копания в вещах пассажиров.