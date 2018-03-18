Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко потребовал назвать фамилии тех, кто причастен к показу в эфире карты Украины без Крыма на телеканалах "UA:Перший" и СТБ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кириленко: Это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа Фото: kmu.gov.ua "Если почти одновременно на двух украинских общенациональных телеканалах прямо накануне выборов Путина (президента РФ Владимира Путина. – ) в России в прямом эфире появляются карты Украины без Крыма, то это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа. Я не верю в такие технические ошибки! Должны быть фамилии", – написал Кириленко. Якщо майже водночас на двох українських загальнонаціональних телеканалах прямо напередодні виборів Путіна у Росії у прямому ефірі з’являються карти України без Криму, то це уже не випадковість, а чиясь цілеспрямована робота. Я не вірю у такі технічні помилки! Мають бути прізвища. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 18 марта 2018 г. В вечернем выпуске новостей 16 марта на телеканале "UA:Перший" в прямом эфире произошли технические неполадки, в результате которых зрители 27 секунд видели карту Украины без Крыма. На телеканале извинились перед зрителями за ошибку.Телеканал СТБ также принес извинения за техническую ошибку 16 марта, в результате которой зрители увидели карту Украины без оккупированного Россией полуострова.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.Президентские выборы в РФ прошли сегодня, 18 марта, – в день годовщины аннексии Крыма.Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов.Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ по итогам обработки более 21% бюллетеней с 72,08% голосов, сообщили в ЦИК России. Второе место с результатом 15,8% занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье место с 6,94% – руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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