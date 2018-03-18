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|Путин набирает на выборах президента РФ более 70%
|18.03.2018 23:04
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В России завершилось голосование на выборах президентаПо первым результатам подсчета голосов и экзит-полов, Владимир Путин набирает на выборах президента России более 70% голосов.
Фото: ap.org
Таковы первые результаты подсчета голосов, передает "Интерфакс".
По данным российского ЦИК, по итогам подсчета 21,33% голосов Путин набирает 71,97%.
Предварительные результаты других кандидатов:
Павел Грудинин - 15,90%
Владимир Жириновский - 6,96%
Ксения Собчак - 1,39%
Григорий Явлинский - 0,77%
Сергей Бабурин - 0,62%
Максим Сурайкин - 0,61%
Борис Титов - 0,59%
Похожие результаты показали опросы на выходе с избирательных участков (экзит-полы), сообщает "РИА-Новости".
По данным фонда "Общественное мнение", Путин набирает 77% голосов. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения - 73,9%.
Явка на выборах, по данным ЦИК на 18:00 по московскому времени, в целом по России составила 59,93%.
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