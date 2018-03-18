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Акробат Cirque du Soleil разбился во время выступления
18.03.2018 23:12
Акробат Cirque du Soleil разбился во время выступления
Ян Арно стал третьим погибшим артистом за 34-летнюю историю цирка
Акробат цирка Cirque du Soleil Ян Арно разбился насмерть во время выступления в Тампе, штат Флорида.
Акробат Cirque du Soleil разбился во время выступления Фото: reuters.com
Об этом сообщили в пресс-службе цирка.
 
38-летний знаток получил тяжелые травмы от падения на сцену и скончался в больнице.
 
В Cirque du Soleil рассказали, что Ян Арно был одним из самых опытных артистов цирка, где он выступал на протяжении 15 лет.
 
По словам руководителя Cirque du Soleil Даниэля Ламара, Ян Арно стал третьим погибшим артистом за 34-летнюю историю цирка, пишет Reuters.

Фото: twitter.com/Cirque

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