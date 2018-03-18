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В ООН обеспокоены деятельностью в Украине "Правого сектора", "Свободы", "С14" и "Национальных дружин"
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18.03.2018 23:22
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Для обеспечения защиты участников мирных собраний важна работа
правоохранительных органов Украины, отметила глава мониторинговой
миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер. В числе
националистических движений, которыми обеспокоены в ООН, оказалось
С14 Фото: С14 Дніпро / Facebook Об этом она сказала, отвечая на
вопрос, отмечаются ли тенденции давления на общественные
организации и отдельных активистов."На 2019 год запланированы
парламентские и президентские выборы. В связи с этим мы шире
смотрим на целый блок вопросов, связанных с демократическим
пространством. Нас интересуют вопросы свободы слова и выражения
мнений, свободы мирных собраний и ассоциаций. Мониторинг реализации
этих прав мы осуществляем не только в столице, но и в других
регионах Украины. Обеспокоенность у нас вызывает деятельность
отдельных групп, таких как "Правый сектор", "Свобода", "С14",
"Национальные дружины", – отметила Фрейзер.По ее мнению, в
этом плане важна роль правоохранительных органов, которые "должны
обеспечить защиту участников мирных собраний, а в случае инцидентов
(например, нападений на участников) провести эффективное
расследование с целью привлечения виновных к
ответственности"."Очень важно обеспечить возможность здорового
развития гражданского общества", – заявила глава
мониторинговой миссии.По словам Фрейзер, гражданское общество в
Украине "имеет громадный потенциал и способно помогать устойчивому
развитию государства".
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