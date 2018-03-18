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|В понедельник Украину укроет снегом, до 17 градусов мороза, - Укргидрометцентр
|18.03.2018 23:28
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На дорогах гололедицаВ Украине 19 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается сильный снег, кое-где метели, снежные заносы.
Фото: wallhere.com/en/user/12846
Об этом предупреждают в Укргидрометцентре.
19 марта в Украине ночью в южных, восточных и большинстве центральных областей сложные погодные условия: сильный снег, кое-где метели, снежные заносы; в западных и северных областях, днем в Украине небольшой снег, в восточных областях умеренный снег.
На дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, в южной и восточной части кое-где порывы 15-20 м / с.
Температура ночью 9-14 ° мороза, на севере Левобережья до 17 ° мороза, днем 3-8 ° мороза; на крайнем юге и Закарпатье ночью 2-7 ° мороза, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.
"Завтра в Киеве ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 11-13 °, днем 5-7 ° мороза", - отмечают в украинском Гидрометцентре.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, с 19:00 пятницы и до понедельника в связи со сложными погодными условиями был введен режим ограничения въезда большегрузного и большегрузного транспорта в столицу.
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