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Климкин предлагает Великобритании трудоустроить в Украине высланных из России дипломатов
18.03.2018 23:35
Климкин предлагает Великобритании трудоустроить в Украине высланных из России дипломатов
Климкин предложил Джонсону восстановить работу консульской секции
Министр иностранных спал Украины Павел Климкин предложил британскому министру иностранных дел Борису Джонсону трудоустроить в Украине дипломатов Великобритании, которых выслали из Российской федерации.
Климкин предлагает Великобритании трудоустроить в Украине высланных из России дипломатов Фото: ukrinform.ua
"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву", - написал Климкин на своей странице в Twitter.
 
Напомним, 17 марта в МИД России заявили о высылке из страны 23 британских дипломатов "в ответ на действия Великобритании". В ведомстве добавили, что также прекращается деятельность Британского Совета в России.
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