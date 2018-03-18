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|Президент Сербии поздравил Путина с победой на выборах
|18.03.2018 23:38
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Владимиру Путину сам упутио искрене честитке за поновни избор за председника Руске Федераци * е, уз на * бо * е же * е да и да * е одлучно води зем * у чврсто утеме * еним путем напретка, на добробит свих * ених гра * ана.— Александар Вучић (@predsednikrs) 18 марта 2018 г.
Президентские выборы в РФ прошли сегодня, 18 марта, – в день годовщины аннексии Крыма.Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов.ЦИК РФ обработал уже более 21% бюллетеней. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах с более 72% голосов. Второе место с результатом 15,8% занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье с 6,94% – руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак набирает 1,39% голосов и занимает четвертое место.
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