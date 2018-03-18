Президент Сербии Александр Вучич пожелал президенту РФ Владимиру Путину "и впредь" работать на благо всех россиян. Вучич поздравил российского президента до завершения подсчета голосов Фото: predsednik.rs "Я отправил Владимиру Путину искренние поздравления в связи с переизбранием президента Российской Федерации, с наилучшими пожеланиями и впредь вести страну на основе прогресса на благо всех ее граждан", – написал Вучич. Владимиру Путину сам упутио искрене честитке за поновни избор за председника Руске Федераци * е, уз на * бо * е же * е да и да * е одлучно води зем * у чврсто утеме * еним путем напретка, на добробит свих * ених гра * ана. — Александар Вучић (@predsednikrs) 18 марта 2018 г. Президентские выборы в РФ прошли сегодня, 18 марта, – в день годовщины аннексии Крыма.Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов.ЦИК РФ обработал уже более 21% бюллетеней. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах с более 72% голосов. Второе место с результатом 15,8% занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье с 6,94% – руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак набирает 1,39% голосов и занимает четвертое место. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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