Дети погибают в результате обстрелов и неосторожного обращения с взрывоопасными предметами

Об этом сообщила руководительница Мониторинговой миссии Фиона Фрейзер, пишет DT.UA.

"В 2017 году мы зафиксировали 7 смертей: 1 - в результате артобстрела, шестой результате неосторожного обращения с взрывоопасными пережитками войны. Из 138 детских смертей, связанных с конфликтом, 95 были зафиксированы на территории, контролируемой вооруженными группами, 35 - на территории , контролируемой правительством, и в 8 случаях пока не установлено, кто контролировал место инцидента", - отметила она.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, через войны и крайнюю бедность 264 млн детей и подростков по всему миру не ходят в школу. В среднем раз в неделю происходит один случай смерти или ранения ребенка вследствие конфликтов. Ежегодно в разных странах мира сотни миллионов детей и несовершеннолетних становятся жертвами насилия.

По состоянию на 2017 год в результате боевых действий на Донбассе пострадали 1 млн детей.