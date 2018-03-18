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|В результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли 218 детей
|18.03.2018 23:42
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Дети погибают в результате обстрелов и неосторожного обращения с взрывоопасными предметамиС начала вооруженного конфликта по обе стороны линии соприкосновения, согласно данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, погибли 138 детей (91 мальчик и 47 девочек), а также 80 детей в сбитом самолете МН-17. Всего - 218 погибших детей.
Фото: obozrevatel.com
Об этом сообщила руководительница Мониторинговой миссии Фиона Фрейзер, пишет DT.UA.
"В 2017 году мы зафиксировали 7 смертей: 1 - в результате артобстрела, шестой результате неосторожного обращения с взрывоопасными пережитками войны. Из 138 детских смертей, связанных с конфликтом, 95 были зафиксированы на территории, контролируемой вооруженными группами, 35 - на территории , контролируемой правительством, и в 8 случаях пока не установлено, кто контролировал место инцидента", - отметила она.
Напомним, по данным ЮНИСЕФ, через войны и крайнюю бедность 264 млн детей и подростков по всему миру не ходят в школу. В среднем раз в неделю происходит один случай смерти или ранения ребенка вследствие конфликтов. Ежегодно в разных странах мира сотни миллионов детей и несовершеннолетних становятся жертвами насилия.
По состоянию на 2017 год в результате боевых действий на Донбассе пострадали 1 млн детей.
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