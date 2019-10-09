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|ГБР не готовит подозрение Порошенко. Труба
|09.10.2019 13:28
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Государственное бюро расследований не готовит подозрение бывшему президенту Петру Порошенко. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передают "
По его словам, Порошенко фигурирует в ряде дел ГБР, однако пока о подозрении ему не идет речь.
Как сообщалось, в январе 2018 года журналисты опубликовали расследование, согласно которому стало известно о частной поездке президента с семьей на Мальдивы. Согласно информации, Порошенко потратил на нее около 500 тысяч долларов, а летел за границу президент якобы под чужим именем. Позже в пресс-службе главы государства факт его заграничного отпуска подтвердили.
Позже Порошенко заявил, что деньги, которые были потрачены на поездку, были его личными, а пересечение границы он осуществлял под собственным именем и со своим паспортом.
Государственное бюро расследований открыло дело против экс-президента Петра Порошенко за его поездку на Мальдивы в январе 2018 года. Следователи бюро расследуют возможные факты незаконного пересечения госграницы. После его поездки появилась информация о том, что экс-президент пересек границу под чужим именем.
ГБР Роман Труба убежден, что ни один следователь ГБР не причастен к "утечке" информации относительно дел, в которых фигурирует прежний президент Петр Порошенко.
По его словам, в ГБР была проведена проверка относительно возможной утечки информации.