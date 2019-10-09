 ГБР не готовит подозрение Порошенко. Труба - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
ГБР не готовит подозрение Порошенко. Труба
09.10.2019 13:28

Государственное бюро расследований не готовит подозрение бывшему президенту Петру Порошенко.  Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передают "Українські новини".

ГБР не готовит подозрение Порошенко. Труба

"На данный момент проекта подозрения бывшему президенту в ГБР нет", - сказал Труба.

По его словам, Порошенко фигурирует в ряде дел ГБР, однако пока о подозрении ему не идет речь.

Как сообщалось, в январе 2018 года журналисты опубликовали расследование, согласно которому стало известно о частной поездке президента с семьей на Мальдивы. Согласно информации, Порошенко потратил на нее около 500 тысяч долларов, а летел за границу президент якобы под чужим именем. Позже в пресс-службе главы государства факт его заграничного отпуска подтвердили.

Позже Порошенко заявил, что деньги, которые были потрачены на поездку, были его личными, а пересечение границы он осуществлял под собственным именем и со своим паспортом. 

Государственное бюро расследований открыло дело против экс-президента Петра Порошенко за его поездку на Мальдивы в январе 2018 года. Следователи бюро расследуют возможные факты незаконного пересечения госграницы. После его поездки появилась информация о том, что экс-президент пересек границу под чужим именем.

 

ГБР Роман Труба убежден, что ни один следователь ГБР не причастен к "утечке" информации относительно дел, в которых фигурирует прежний президент Петр Порошенко. 

 

"После разговора со следователями я убежден и я каждого готов убедить в том, что ни один следователь ГБР не причастен к распространению, и в том числе директор, не причастен к распространению любой информации... кстати, расследование уголовного производства – это не только следователи", - заявил Труба.

 

По его словам, в ГБР была проведена проверка относительно возможной утечки информации.

"Во время проведения этой проверки были привлечены представители работников управления внутреннего контроля.

 

Были опрошены с помощью полиграфа 14 следователей, это все следователи, которые осуществляют досудебные расследования в уголовных процессах, где фигурирует прежний президент", - заявил Труба.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->