Государственное бюро расследований не готовит подозрение бывшему президенту Петру Порошенко. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передают " Українські новини ".

"На данный момент проекта подозрения бывшему президенту в ГБР нет", - сказал Труба.

По его словам, Порошенко фигурирует в ряде дел ГБР, однако пока о подозрении ему не идет речь.

Как сообщалось, в январе 2018 года журналисты опубликовали расследование, согласно которому стало известно о частной поездке президента с семьей на Мальдивы. Согласно информации, Порошенко потратил на нее около 500 тысяч долларов, а летел за границу президент якобы под чужим именем. Позже в пресс-службе главы государства факт его заграничного отпуска подтвердили.

Позже Порошенко заявил, что деньги, которые были потрачены на поездку, были его личными, а пересечение границы он осуществлял под собственным именем и со своим паспортом.

Государственное бюро расследований открыло дело против экс-президента Петра Порошенко за его поездку на Мальдивы в январе 2018 года. Следователи бюро расследуют возможные факты незаконного пересечения госграницы. После его поездки появилась информация о том, что экс-президент пересек границу под чужим именем.

ГБР Роман Труба убежден, что ни один следователь ГБР не причастен к "утечке" информации относительно дел, в которых фигурирует прежний президент Петр Порошенко.

"После разговора со следователями я убежден и я каждого готов убедить в том, что ни один следователь ГБР не причастен к распространению, и в том числе директор, не причастен к распространению любой информации... кстати, расследование уголовного производства – это не только следователи", - заявил Труба.

По его словам, в ГБР была проведена проверка относительно возможной утечки информации.

"Во время проведения этой проверки были привлечены представители работников управления внутреннего контроля. Были опрошены с помощью полиграфа 14 следователей, это все следователи, которые осуществляют досудебные расследования в уголовных процессах, где фигурирует прежний президент", - заявил Труба.

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