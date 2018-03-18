Президент РФ Владимир Путин заявил, что узнал об отравлении в Великобритании бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля из СМИ. Путин: У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей, Фото: EPA телеканал RT."Думаю, что любой здравый человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и Чемпионата мира по футболу. Просто немыслимо", – отметил он.По словам Путина, об отравлении Скрипаля он узнал из средств массовой информации."И первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте. Это очевидный факт, надо это понимать. Второе, у России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей, причем сделали это первыми, в отличие от некоторых наших партнеров, которые обещали это сделать, но своих обязательств до сих пор, к сожалению, не сдержали", – заявил президент.Россия сразу заявила, что готова к сотрудничеству, подчеркнул Путин."Мы готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность и с обратной стороны. Мы пока этого не видим. Но мы не снимаем с повестки дня возможность совместной работы", – сказал он.4 марта в Великобритании были госпитализированы 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении вещества в Солсбери отдал лично Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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