На телеканале извинились и пообещали разобраться

Карту без Крыма зрители увидели 16 марта в эфире программы "Холостяк".

На телеканале заявили, что проведут служебное расследование и сделают "кадровые выводы и Решением".

"Телеканал СТБ приносит свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе Холостяк (The Bachelor Ua) от 16.03.2018 - некорректное графическое изображение карты Украины. Обращаем внимание наших зрителей, что данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границ Украины, потому Крым - это Украина!", - сообщили в пресс-службе "СТБ".

"Мы оперативно исправили ошибку во всех видео на официальных страницах канала СТБ. Телеканал в коем случае не снимает с себя видподвидальности за эту ситуацию. Еще раз приносим извинения перед всеми зрителями", - отметили на телеканале.

Напомним, в пятницу вечером телеканал "UA: Первый" показал в эфире карту Украины без Крыма.