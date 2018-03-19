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|ПриватБанк предупреждает о мошенниках в Instagram
|19.03.2018 00:06
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Банк призывает пользователей быть осторожнымиПриватБанк призывает пользователей Instagram не переходить по сомнительным ссылкам, не регистрироваться на неизвестных сайтах и не сообщать мошенникам персональные данные.
Фото: gettyimages.com
По информации ПриватБанка, в Instagram появились фейковые аккаунты учреждения, за которыми скрываются мошенники.
"В случае перехода по рекламной ссылке пользователю предлагают зарегистрироваться и получить деньги. При заключении пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в Приватбанке. В комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им якобы уже зачислили эти деньги на карточку ПриватБанка", - рассказали в пресс-службе банка.
ПриватБанк призывает пользователей быть осторожными, чтобы не попасть на крючок мошенников.
"Если клиент сомневается относительно операций со своими картами считает, что стал жертвой мошенничества, ему надо немедленно обратиться на горячую линию клиентской поддержки банка 3700", - отмечают в банке.
Фото: privatbank.ua
Фото: privatbank.ua
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