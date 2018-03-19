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Эрдоган объявил о взятии сирийского Африна
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19.03.2018 00:10
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Сейчас над сирийским Африном развеваются турецкий флаг и знамя
Сирийской освободительной армии, отметил президент Турции Реджеп
Эрдоган. Вчера 23.56 | комментариев: Африн освободили войска Турции
и Сирийская освободительная армия Фото: ЕРА "Над городом Африн
развевается уже не порванная и грязная символика террористов, а
флаги, символизирующие стабильность и безопасность. Сейчас над
Африном развеваются флаг Турции и знамя Сирийской освободительной
армии", – сказал он.Во освобожденном городе обнаружили
подземный склад с боеприпасами, состоящий из 12 отдельных
помещений. Бетонные стены арсенала могли выдержать бомбардировки и
артиллерийские обстрелы.Турция начала военную операцию
"Оливковая ветвь" в сирийском Африне 20 января. 23 января
министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что военные действия
Турции против курдов на северо-западе Сирии отвлекают от
международных усилий, направленных на уничтожение террористической
группировки "Исламское государство".Курды, численность которых
на сегодняшний день достигает 30 млн человек, проживают на
территории Турции, Сирии, Азербайджана и Ирака. В течение
только ХХ века они пытались обрести национальную
независимость. Турецкие власти считают создание курдского
государства или автономии недопустимым. Рабочая партия Курдистана в
Турции внесена в список террористических организаций.
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