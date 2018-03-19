Сейчас всех рабочих уже удалось вывести на поверхность

Об этом около 15:00 сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"В Луганской области по информации ЛЭО, в связи с погодными условиями обесточены поселки Золотое и Карбонит, где шахтах Золотое и Карбонит 176 человек заблокированы, ремонтные работы проводятся", - рассказали в министерстве.

"По оперативной информации на шахте" Карбонит "- 93 человека, на шахте" Золотое "- 83 человека остались под землей. Восстановление электроснабжения ожидается в течение 2:00", - уточнили позже в министерстве.

В 18:00 стало известно, что всех шахтеров вывели на поверхность.

"Электроснабжение на селения Золотое и Карбонит подано, люди из шахт выведены. Спасибо всем за слаженную работу, помощь, оперативность и любовь своей работе", - проинформировали в МТОТ.

Напомним, массовое затопление шахт угрожает Донецке и соседним городам проседания почвы, загрязнением рек азотом и тяжелыми минералами, заражением питьевой воды.