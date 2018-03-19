Если Лондона и Брюсселя не удастся договориться по "ирландского вопроса", дата выхода Великобритании из ЕС придется отложить, считают в профильном комитете британского парламента

Стороны до сих пор не могут прийти к согласию по некоторым центральных вопросов - таких как вопрос границы между Северной Ирландией и Ирландией, говорится в докладе комитета, представленном в воскресенье, 18 марта. Об этом сообщает DW.

"Если принципиальные аспекты будущего партнерства не будут определены до октября 2018 года, правительство должно стремиться к расширению переходного периода", - говорится в докладе.

Переходный период, во время которого Лондон и Брюссель необходимо договориться о том, как будет выглядеть будущее партнерство, заканчивается 29 марта 2019.

Как отмечает агентство AFP, комитет по Brexit состоит в основном из парламентариев, голосовавших против выхода из ЕС. Его председатель Хилари Бенн с оппозиционной Социал-демократической лейбористской партии заявил, что переговоры с Brexit находятся сейчас в "критической стадии". Если правительство в Лондоне не предложит "реального" плана решения "ирландского" вопросы, переговоры о выходе Великобритании из ЕС могут зайти в тупик, заявил в марте и председатель Евросовета Дональд Туск.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй подтвердила, что стоимость выхода Британии из ЕС (Brexit) будет составлять от 35 до 39 млрд фунтов стерлингов (40-44 млрд евро).