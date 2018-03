По данным Associated Press, прежний заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб передал спецпрокурору Роберту Мюллеру свои записи о контактах с президентом США Дональдом Трампом. Маккейба уволили 17 марта Фото: EPA Отмечается, что записи он уже передал спецпрокурору Роберту Мюллеру. Они аналогичны тем, которые вел экс-глава ФБР Джеймс Коми.Трамп написал 18 марта в Twitter, что провел очень мало времени с Маккейбом. Президент подчеркнул, что при нем тот никогда никаких записей не делал."Я не верю, что он делал записи, разве что для личных целей и, вероятно, позже. То же и с Джеймсом Коми. Можем называть это лживыми записями?" – отметил Трамп. Spent very little time with Andrew McCabe, but he never took notes when he was with me. I don’t believe he made memos except to help his own agenda, probably at a later date. Same with lying James Comey. Can we call them Fake Memos? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 березня 2018 р. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс 17 марта уволил Маккейба за два дня до его 50-летия и выхода на пенсию.Об отставке замдиректора ФБР стало известно еще в конце января, но предполагалось, что он официально покинет свой пост после того, как сможет претендовать на пенсионные льготы. Теперь его соцгарантии оказались под вопросом.Республиканцы и Трамп часто критиковали Маккейба за то, как он во время избирательной кампании 2016 года расследовал случай с утечкой секретной информации из личной почты Хиллари Клинтон в бытность ее госсекретарем США. ФБР в итоге отказалось предъявлять обвинения кандидату от Демократической партии.Трамп также был недоволен ролью замглавы ФБР в расследовании возможного вмешательства России в американские выборы. Маккейб является близким соратником Коми, которого президент США уволил с должности директора ФБР в мае 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



