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|Бывший замдиректора ФБР документировал свои разговоры с Трампом
|19.03.2018 00:42
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Spent very little time with Andrew McCabe, but he never took notes when he was with me. I don’t believe he made memos except to help his own agenda, probably at a later date. Same with lying James Comey. Can we call them Fake Memos?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 березня 2018 р.
Генеральный прокурор США Джефф Сешнс 17 марта уволил Маккейба за два дня до его 50-летия и выхода на пенсию.Об отставке замдиректора ФБР стало известно еще в конце января, но предполагалось, что он официально покинет свой пост после того, как сможет претендовать на пенсионные льготы. Теперь его соцгарантии оказались под вопросом.Республиканцы и Трамп часто критиковали Маккейба за то, как он во время избирательной кампании 2016 года расследовал случай с утечкой секретной информации из личной почты Хиллари Клинтон в бытность ее госсекретарем США. ФБР в итоге отказалось предъявлять обвинения кандидату от Демократической партии.Трамп также был недоволен ролью замглавы ФБР в расследовании возможного вмешательства России в американские выборы. Маккейб является близким соратником Коми, которого президент США уволил с должности директора ФБР в мае 2017 года.
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