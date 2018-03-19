Николай Азаров призвал обеспечить ему допрос через видеоконференцию с уполномоченного суда города Москва

Обращение Азарова опубликовал адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Заявление от 17.03.2018 г. была передана защиты вчера во время личной встречи", - сообщил Сердюк.

Николай Азаров призвал обеспечить ему допрос путем видеоконференции с уполномоченного суда Москвы.

"Я не имею возможности прибыть непосредственно в Оболонский районный суд г.. Киева для дачи показаний в связи с преследованием меня на территории Украины по политическим мотивам, которое было организовано высшими государственными должностными лицами Украины. Кроме того, я регулярно получаю в свой адрес и адрес моих близких лиц от неизвестных угрозы физического уничтожения и считаю, что в Украине существует опасность для моей жизни", - говорится в заявлении Азарова.

Азаров также сообщил, что сейчас проживает на территории Российской Федерации.

Фото: facebook.com | Виталий Сердюк

Напомним, защита Виктора Януковича, которого заочно судят в Киеве по обвинению в государственной измене, составил список свидетелей, которых хочет допросить.

Оболонский райсуд Киева, который слушает дело о государственной измене Виктора Януковича планирует завершить рассмотрение 18-19 апреля.