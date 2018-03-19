На всех избирательных участках во время президентских выборов в РФ фиксировались "одни и те же нарушения", отметил кандидат в главы государства, руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.55 | комментариев: Жириновский: Наших наблюдателей избивали, им угрожали, их задерживала полиция Фото: EPA "Условия ведения избирательной кампании были неравные, известные спортсмены и артисты агитировали все за одного кандидата, не было нормальных полноценных дебатов, а все предвыборные скандалы были спровоцированы специально", – подчеркнул он.По словам Жириновского, на всех избирательных участках фиксировались "одни и те же нарушения: подвоз избирателей, наших наблюдателей избивали, им угрожали, их задерживала полиция, билборды не давали вешать"."Были подставные кандидаты. Например, сегодня стало известно, что Собчак предлагали большие деньги за участие в выборах. Грудинин взял напрокат КПРФ, чтобы раскрутиться и в будущем пойти на губернаторские выборы. Титов прямо говорит, что он лишь пиарил свою программу. Сурайкин думает, что может быть конкурентом КПРФ. И так далее, а цель – обеспечить явку, привлечь интерес к выборам. Поэтому Грудинина и не сняли со счетов – он был важен для интереса и явки", – отметил политик.Жириновский считает, что "ЦИК издевался над всей страной, работая на действующую власть"."Такие результаты никого не радуют. Чему радоваться, если итоги объявили за год? Можно точно так же сказать, что кандидат от власти победит и в 2024 году с результатом 60–70%. Демократии нет, свободных выборов нет, как при царе, как при коммунистах – страна у нас такая", – резюмировал руководитель ЛДПР.Выборы президента РФ состоялись 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. Явка за полтора часа до закрытия избирательных участков составляла 59%, отмечал "Интерфакс".По результатам обработки 60% бюллетеней, которые опубликовали на сайте ЦИК РФ, действующий президент Владимир Путин набирает 75,92% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 12,59%, Жириновский – 6,07%.Представителя партии "Гражданская инициатива" Ксению Собчак поддержали 1,48% избирателей, лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского – 0,88%.Кандидат от Партии роста Борис Титов набирает 0,68% голосов, Максим Сурайкин от "Коммунистов России" – 0,66%, Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза" – 0,64%.По данным экзит-полла "Фонда общественного мнения", Путин должен получить 76,3% голосов, ВЦИОМ информировал о 73,9% поддержки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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