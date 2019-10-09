Сводка Новостей
- Правосековца "друже Бык" задержали на блокпосту за избиение журналиста Руслана Коцабы
- ГБР не готовит подозрение Порошенко. Труба
- Националисты прорвались через блокпост на Донбассе и едут в сторону Золотого
- Правосековца "друже Бык" задержали на блокпосту за избиение журналиста Руслана Коцабу
- Усика в первом бою в супертяжах встретится с американцем Уизерспуном
|Правосековца "друже Бык" задержали на блокпосту за избиение журналиста Руслана Коцабы
|09.10.2019 13:47
|
На одном из украинских блок-постов на Донбассе задержали члена "Правого сектора" Алексея Быка, который двигался поддержать радикалов для срыва отвода украинских войск в Петровском и Золотом. Быка задержали, поскольку он состоит в розыске за грабеж. Об этом в Facebook пишет журналист Богдан Кутепов, который направляется в зону ООС.
Правда, судя по недавней Facebook-записи самого Быка, его не задержали, а просто не пропускают через блок-пост, ожидая подтверждения из Киева, что "активиста" можно впускать в зону боевых действий.
Правда, чуть позднее он написал, что действительно находится в базе розыска по тяжкой статье, но его "сегодня не задержат".
Напомним, что Алексей Бык известен тем, что ударил на улице журналиста Руслана Коцабу.
Отметим, что и сопровождавший Быка журналист "Громадського" Богдан Кутепов известен своими радикальными взглядами.