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Путин лидирует на выборах президента РФ с 76,18% голосов после обработки Центризбиркомом 80% бюллетеней
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19.03.2018 01:14
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По данным ЦИК РФ, первое место на выборах президента РФ занимает
действующий глава российского государства Владимир Путин, второе –
кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Путин побеждает на выборах
президента РФ Фото: EPA Второе место занимает кандидат от КПРФ
Павел Грудинин (12,3%), третье – кандидат от ЛДПР
Владимир Жириновский (5,98%). Ксения Собчак ("Гражданская
инициатива") набирает 1,53% голосов. Следом идут Григорий Явлинский
("Яблоко") – 0,92%, Борис Титов (Партия роста) –
0,7%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") – 0,67%, Сергей
Бабурин ("Российский общенародный союз") – 0,64%.18
марта – в день годовщины аннексии Крыма – в
России прошли президентские выборы.Издание "ГОРДОН" вело
онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов.Путин
впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Он
переизбирался на пост главы государства
в 2004-м и 2012 годах. Согласно конституции
России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков
подряд.
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