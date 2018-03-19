Для обеспечения защиты участников мирных собраний важна работа правоохранительных органов Украины, отметила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 22.58 | комментариев: В числе националистических движений, которыми обеспокоены в ООН, оказалось С14 Фото: С14 Дніпро / Facebook Об этом она сказала, отвечая на вопрос, отмечаются ли тенденции давления на общественные организации и отдельных активистов."На 2019 год запланированы парламентские и президентские выборы. В связи с этим мы шире смотрим на целый блок вопросов, связанных с демократическим пространством. Нас интересуют вопросы свободы слова и выражения мнений, свободы мирных собраний и ассоциаций. Мониторинг реализации этих прав мы осуществляем не только в столице, но и в других регионах Украины. Обеспокоенность у нас вызывает деятельность отдельных групп, таких как "Правый сектор", "Свобода", С14, "национальные дружины", – отметила Фрейзер.По ее мнению, в этом плане важна роль правоохранительных органов, которые "должны обеспечить защиту участников мирных собраний, а в случае инцидентов (например, нападений на участников) провести эффективное расследование с целью привлечения виновных к ответственности"."Очень важно обеспечить возможность здорового развития гражданского общества", – заявила глава мониторинговой миссии.По словам Фрейзер, гражданское общество в Украине "имеет громадный потенциал и способно помогать устойчивому развитию государства". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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