В подмосковных Люберцах члены избирательной комиссии устроили вброс бюллетеней. Видео
19.03.2018 01:30
На одном из избирательных участков в Люберцах Московской области во
время выборов президента РФ зафиксировали вброс бюллетеней. Об этом
агентству "Интерфакс" сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина
Коновалова. По ее словам, стационарную урну опечатали, бюллетени
признают недействительными, а виновных в "безобразии" отстранили.
Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, что
вброс устроили члены участковой избирательной комиссии, которые
даже не таились от граждан, пришедших проголосовать. |
Членов избиркома отстранили за вброс бюллетеней Скриншот: Голос. За
честные выборы / YouTube Выборы президента РФ состоялись 18
марта – в годовщину аннексии Крыма. Явка за полтора
часа до закрытия избирательных участков составляла 59%,
отмечал "Интерфакс".По результатам обработки 80% бюллетеней,
действующий президент РФ Владимир Путин набирает 76,18%.видео
Видео:
Голос. За честные выборы / YouTube