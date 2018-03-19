На одном из избирательных участков в Люберцах Московской области во время выборов президента РФ зафиксировали вброс бюллетеней. Об этом агентству "Интерфакс" сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова. По ее словам, стационарную урну опечатали, бюллетени признают недействительными, а виновных в "безобразии" отстранили. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, что вброс устроили члены участковой избирательной комиссии, которые даже не таились от граждан, пришедших проголосовать. | Членов избиркома отстранили за вброс бюллетеней Скриншот: Голос. За честные выборы / YouTube Выборы президента РФ состоялись 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. Явка за полтора часа до закрытия избирательных участков составляла 59%, отмечал "Интерфакс".По результатам обработки 80% бюллетеней, действующий президент РФ Владимир Путин набирает 76,18%.видео Видео: Голос. За честные выборы / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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