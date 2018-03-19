Судьбу активов российских граждан, близких к президенту РФ Владимиру Путину, может решить в ближайшее время Совет национальной безопасности Великобритании, отметил министр внутренних дел королевства Борис Джонсон. Это может стать ответом на отравление в Великобритании экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Джонсон не исключает "дальнейшим мер" в отношении РФ Фото: ЕРА По словам министра, должен собраться Совет национальной безопасности, чтобы решить, "какие дальнейшие меры" могут быть в этой связи приняты.Агентство отмечает, что некоторые представители британского парламента призвали премьер-министра Терезу Мэй заморозить в королевстве частные активы людей из близкого окружения президента РФ Владимира Путина.4 марта в Великобритании были госпитализированы 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять случай и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении вещества в Солсбери отдал лично Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки великобритании скрипаля джонсон что может Теги: мир