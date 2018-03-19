Водитель, который пытался наехать на пограничников в Волынской области, оказался местным жителем. Обнаруженный автомобиль передали сотрудникам полиции Фото: dpsu.gov.ua Отмечается, что вечером 17 марта пограничники Луцкого отряда отдела "Доманово", который находится у границы с Беларусью, обнаружили с наблюдательной башни автомобиль высокой проходимости."С целью задержания транспортного средства немедленно выехала группа реагирования. Во время преследования команду пограничников об остановке водитель проигнорировал и направил транспортное средство в сторону автомобиля военнослужащих Госпогранслужбы. Составом пограничного наряда была осуществлена очередь предупредительных выстрелов вверх и по колесам авто. Однако после этого водитель развернулся в другую сторону и, пытаясь скрыться от правоохранителей, которые его преследовали около двух километров, свернул в один из частных дворов населенного пункта Млыново. Покинув авто, водитель обратился в бегство", – рассказали в ГПСУ.Пограничники нашли во рву между пунктами пропуска 2740 пачек сигарет. Обнаруженный автомобиль передали сотрудникам полиции.Водитель оказался местным жителем 1973 года рождения. Объяснения он предоставлять отказался. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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