Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что вместе с главой
Кремля Владимиром Путиным "борется с империализмом". Мадуро
поздравил Путина с победой еще до завершения подсчета голосов на
выборах в РФ Фото: EPA По мнению Мадуро, "сплоченность российского
народа вокруг своего лидера и его проекта независимости и развития
является фундаментальной гарантией продвижения необходимого
мирового политического баланса, основанного на справедливости,
солидарности, уважении международного права и многополярности".Он
отметил, что "Россия и Венесуэла превратились в братские страны и
сталкиваются с общими проблемами в борьбе с частыми маневрами
империализма, пытающегося навязать свои анахронистические доктрины
мирового господства".Мадуро выразил "чувство восхищения и дружбы
русскому народу и его руководству".Выборы президента
РФ состоялись 18 марта – в годовщину аннексии
Крыма. Явка за полтора часа до закрытия избирательных участков
составляла 59%, отмечал "Интерфакс".По результатам обработки
80% бюллетеней, действующий президент Путин набирает 76,18%
голосов.
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