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|"Замылить, кто агрессор, кто жертва". Журналист Рыковцева назвала "милым" возмущение Москвы недопуском на выборы в Украине
|19.03.2018 02:08
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https://www.facebook.com/elena.rykovtseva/posts/765723966963082
23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права". Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России".В Национальной полиции Украины сообщили, что акции 18 марта в нескольких областных центрах и Киеве, в том числе у дипломатических учреждений России, с целью недопущения выборов президента этой страны, прошли без нарушений общественного порядка.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта, – в день годовщины аннексии Крыма.После завершения голосования Путин прокомментировал ситуацию в Украине словами: "Это безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм".Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов.
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