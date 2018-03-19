Российский химик Вил Мирзаянов рассказал, что нынешнего главу МИД РФ Сергея Лаврова впервые увидел на научной конференции в США, где тот сидел в стороне "с каменным лицом". Химик рассказал, как Лавров сидел "с каменным лицом" Фото: ЕРА Произошло это после двух арестов Мирзаянова за публикации о "Новичке" в российской прессе."После того как я все это прошел, меня пригласили на конференции в Америке, Германии, во Франции. И я просил заграничный паспорт. Но мне его не давали. ...Была комиссия, межведомственная комиссия при министерстве иностранных дел во главе с Лавровым... Правда, на заседании, где рассматривали мое заявление, его не было, но все это дело он организовал", – рассказал химик.По словам Мирзаянова, комиссия проголосовала с перевесом в один голос за выдачу загранпаспорта после того, как в его защиту выступил уполномоченный по правам человека в РФ Сергей Ковалев."Сказал он буквально: "Какой может быть Мирзаянов носитель секретов, которые теперь запрещены? Нет химического оружия, химическое оружие под запретом, под контролем, что ж его держать в узде?" – вспомнил он.Мирзаянов отметил, что после получения загранпаспорта он смог выехать в 1995 году на научную конференцию в Атланте (США)."Нью-Йоркская академия наук, торжественный прием. ...На этом приеме присутствовал уже Лавров. ...Он не подходил ко мне, я тоже к нему не подходил. Я Лаврова в лицо не знал, но мне сказали, что это Лавров. Он сидел в стороне, молчал, с каменным лицом. Я помню, когда я выступал, он еще был, а потом ушел", – сообщил химик.С июля 1994 года по июль 2004 года Лавров занимал должность постоянного представителя РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН.Веществом "Новичок", к разработке которого причастен Мирзаянов во время жизни в РФ, в Великобритании отравили 66-летнего экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. 4 марта их госпитализировали в Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на случай со Скрипалем. В Совбезе ООН прошло экстренное совещание в связи с отравлением экс-разведчика.15 марта Лавров сообщил, что Москва в ответ на действия Лондона вышлет из страны британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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