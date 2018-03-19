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Вершбоу заявил, что будет разочарован, если Трамп поздравит Путина с победой на выборах
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19.03.2018 03:44
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Президент США Дональд Трамп должен признать незаконным голосование
на президентских выборах в оккупированном Крыму и не поздравлять с
переизбранием главу Кремля Владимира Путина, заявил прежний
заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу. Вершбоу
считает, что у Путина не было реальных конкурентов на выборах Фото:
nato.int Он отметил, что у главы Кремля Владимира Путина не было
реальных конкурентов во время предвыборной гонки. Телеведущая
Ксения Собчак и руководитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, по
мнению Вершбоу, не представляли "никакой угрозы" президенту
РФ."Другие кандидаты, честно говоря, не такие значительные, за
исключением Грудинина, наверное. Это новое лицо, у которого есть
определенная поддержка, но это довольно настораживает, потому что
он прославляет Сталина, называя его величайшим лидером в российской
истории. Я надеюсь, по этой причине за него не голосуют", –
сказал прежний замгенсека НАТО.Вершбоу также считает, что США
должны признать незаконным голосование в оккупированном РФ Крыму."Я
буду разочарован, если Трамп поздравит Путина с ложными выборами,
псевдовыборами, основанными на искажении реалий", – добавил
он.Выборы президента РФ состоялись 18 марта –
в годовщину аннексии Крыма. Итоговая явка, по предварительным
данным, превысила 67%, сообщил ТАСС. Хотя за полтора часа до
закрытия избирательных участков составляла 57,74%,
писал "Интерфакс".По результатам обработки 97% бюллетеней,
которые опубликовали на сайте ЦИК РФ, действующий
президент Владимир Путин набирает 76,62% голосов, кандидат от КПРФ
Павел Грудинин – 11,85%, руководитель ЛДПР Владимир
Жириновский – 5,71%.Собчак поддержали 1,64% избирателей,
Явлинского – 1,02%.Кандидат от Партии роста Борис Титов
набирает 0,75% голосов, Максим Сурайкин от "Коммунистов
России" – 0,68%, Сергей Бабурин от "Российского
общенародного союза" – 0,65%.По данным экзит-полла "Фонда
общественного мнения", Путин должен получить 76,3%
голосов, ВЦИОМ информировал о 73,9% поддержки.
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