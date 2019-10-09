Сводка Новостей
- Трамп заявил, что после опубликования стенограммы разговора с Зеленским, перед ним должны извиниться и прекратить импичмент
- В ГБР заявили, что силовики три года отмазывали Пашинского
- Гончарук вдруг вспомнил, что скоро зима и надо топить
- Зеленский завтра целый день будет отвечать на вопросы журналистов на "базаре" еды
- Порошенко подал заявление в ГБР против Дубинского
|Порошенко подал заявление в ГБР против Дубинского
|09.10.2019 14:05
|
Адвокаты Петра Порошенко подали заявление Государственного бюро расследований (ГБР) о возбуждении уголовного дела против народного депутата Александра Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении.
Об этом сообщает
Государственное бюро расследований на данный момент расследует 13 дел, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко, по всем из них он проходит в статусе свидетеля. Об этом заявил глава ГБР Роман Труба.
Труба уточнил, что Петр Порошенко не хочет сотрудничать с ГБР в рамках расследования всех указанных производств, несмотря на то, что дача показаний в первую очередь необходима самому экс-президенту.
Одновременно с этим ни в одном производстве речь об объявлении Государственным бюро расследований подозрения пока не идет.
По его словам, следователи ГБР проводят "комплекс следственных действий для установления наличия либо отсутствия состава преступления в действиях высших должностных лиц государства".