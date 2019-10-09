 Порошенко подал заявление в ГБР против Дубинского - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Порошенко подал заявление в ГБР против Дубинского
09.10.2019 14:05

Адвокаты Петра Порошенко подали заявление Государственного бюро расследований (ГБР) о возбуждении уголовного дела против народного депутата Александра Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении. 

Порошенко подал заявление в ГБР против Дубинского

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвокатов.

 

"Электронные декларации Петра Порошенко, согласно закона, часто проверялись НАПК и налоговой.

 

Общая же история декларирования Петром Порошенко своих состояний и доходов не самая длинная в Украине: впервые декларацию Петр Порошенко подал еще в 1998 году", - сообщили у Порошенко.

 

"Если считать, что Дубинский и ГБР Портнова-Трубы, фабрикуя документы, еще и перепутали Петра Порошенко и Алексея Порошенко, то стоит отметить, что Алексей Порошенко как честный декларант прошел не только проверку НАПК, но и налоговую проверку, подтвержденные соответствующими актами", - добавили у Порошенко.

 

Государственное бюро расследований на данный момент расследует 13 дел, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко, по всем из них он проходит в статусе свидетеля. Об этом заявил глава ГБР Роман Труба. 

Труба уточнил, что Петр Порошенко не хочет сотрудничать с ГБР в рамках расследования всех указанных производств, несмотря на то, что дача показаний в первую очередь необходима самому экс-президенту.

"Петр Порошенко должен понимать, что в его интересах дать показания для того, чтобы следователи как можно быстрее могли исследовать обстоятельства…

 

К сожалению, экс-президент не разделяет такую позицию.

 

Мы предлагаем сотрудничество, он предлагает противостояние.

 

Мы предлагаем ему исследование всех обстоятельств дела, он занимается политикой возле помещения ГБР", - сказал Роман Труба.

Одновременно с этим ни в одном производстве речь об объявлении Государственным бюро расследований подозрения пока не идет.

 

"О действиях прокуроров я не могу ничего сказать, поскольку не владею такой информацией.

 

Я могу ответить за действия следователей ГБР: по состоянию на сегодня у нас нет проекта подозрения экс-президенту Петру Порошенко", - сказал Труба. 

По его словам, следователи ГБР проводят "комплекс следственных действий для установления наличия либо отсутствия состава преступления в действиях высших должностных лиц государства".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->