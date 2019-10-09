Адвокаты Петра Порошенко подали заявление Государственного бюро расследований (ГБР) о возбуждении уголовного дела против народного депутата Александра Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвокатов.

"Электронные декларации Петра Порошенко, согласно закона, часто проверялись НАПК и налоговой. Общая же история декларирования Петром Порошенко своих состояний и доходов не самая длинная в Украине: впервые декларацию Петр Порошенко подал еще в 1998 году", - сообщили у Порошенко. "Если считать, что Дубинский и ГБР Портнова-Трубы, фабрикуя документы, еще и перепутали Петра Порошенко и Алексея Порошенко, то стоит отметить, что Алексей Порошенко как честный декларант прошел не только проверку НАПК, но и налоговую проверку, подтвержденные соответствующими актами", - добавили у Порошенко.

Государственное бюро расследований на данный момент расследует 13 дел, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко, по всем из них он проходит в статусе свидетеля. Об этом заявил глава ГБР Роман Труба.

Труба уточнил, что Петр Порошенко не хочет сотрудничать с ГБР в рамках расследования всех указанных производств, несмотря на то, что дача показаний в первую очередь необходима самому экс-президенту.

"Петр Порошенко должен понимать, что в его интересах дать показания для того, чтобы следователи как можно быстрее могли исследовать обстоятельства… К сожалению, экс-президент не разделяет такую позицию. Мы предлагаем сотрудничество, он предлагает противостояние. Мы предлагаем ему исследование всех обстоятельств дела, он занимается политикой возле помещения ГБР", - сказал Роман Труба.

Одновременно с этим ни в одном производстве речь об объявлении Государственным бюро расследований подозрения пока не идет.

"О действиях прокуроров я не могу ничего сказать, поскольку не владею такой информацией. Я могу ответить за действия следователей ГБР: по состоянию на сегодня у нас нет проекта подозрения экс-президенту Петру Порошенко", - сказал Труба.

По его словам, следователи ГБР проводят "комплекс следственных действий для установления наличия либо отсутствия состава преступления в действиях высших должностных лиц государства".

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