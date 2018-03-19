Президент США Дональд Трамп изложит свой план по борьбе с наркопреступностью во время выступления в штате Нью-Гэмпшир, который занимает третье место в стране по смертности от передозировок опиоидами, отметил директор Совета Белого дома по внутренней политике Эндрю Бремберг. В октябре 2017 года Трамп объявил опиоидный кризис чрезвычайной ситуацией национального масштаба Фото: EPA По его словам, министерство юстиции США будет добиваться смертной казни в отношении наркоторговцев, "когда это уместно в соответствии с действующим законодательством". При этом Бремберг не привел примеры таких ситуаций.Советник отметил, что Трамп изложит свои предложения на выступлении в штате Нью-Гэмпшир, который занимает третье место в США по смертности от передозировок опиоидами.26 октября 2017 года президент США объявил опиоидный кризис чрезвычайной ситуацией национального масштаба. По словам Трампа, из-за передозировки наркотиками в 2016 году погибли 64 тыс. американцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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