Президент США Дональд Трамп изложит свой план по борьбе с
наркопреступностью во время выступления в штате Нью-Гэмпшир,
который занимает третье место в стране по смертности от
передозировок опиоидами, отметил директор Совета Белого дома по
внутренней политике Эндрю Бремберг. В октябре 2017 года Трамп
объявил опиоидный кризис чрезвычайной ситуацией национального
масштаба Фото: EPA По его словам, министерство юстиции США будет
добиваться смертной казни в отношении наркоторговцев, "когда это
уместно в соответствии с действующим законодательством". При этом
Бремберг не привел примеры таких ситуаций.Советник отметил, что
Трамп изложит свои предложения на выступлении в штате Нью-Гэмпшир,
который занимает третье место в США по смертности от передозировок
опиоидами.26 октября 2017 года президент США объявил опиоидный
кризис чрезвычайной ситуацией национального масштаба. По
словам Трампа, из-за передозировки наркотиками в 2016 году погибли
64 тыс. американцев.
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