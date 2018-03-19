Министр иностранных дел Южной Кореи Ген Хва Кан отметила, что руководитель КНДР Ким Чен Ын впервые лично сказал о денуклеаризации своей страны. Ген Хва Кан о лидере КНДР: Он дал свое слово Фото: ЕРА "Он дал свое слово. Но значение его слова очень весомо в том смысле, что это первый раз, когда это сказал непосредственно высший руководитель Северной Кореи", – подчеркнула она.Дипломат отметила, что раньше этого "никогда не делалось".По мнению министра, на Ким Чен Ына повлияло экономическое давление на КНДР со стороны международного сообщества.5–7 марта 2018 года делегация Южной Кореи провела в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей.8 марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чхун Ый Йон прибыл в Вашингтон и передал президенту США Дональду Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться в ближайшее время. По словам представителя Сеула, американский руководитель согласился провести такие переговоры до мая.9 марта Трамп проинформировал в Twitter о подготовке встречи с Ким Чен Ыном.В этот день в Белом доме уточнили, что встреча президента США и лидера КНДР состоится только после выполнения ряда обещаний со стороны Пхеньяна.По словам Трампа, в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до переговоров.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. США неоднократно расширяли санкции против КНДР.Трамп называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и сумасшедшим, а руководитель КНДР обещал "укрощать огнем сумасшедшего американского старичка". Глава Белого дома несколько раз заявлял, что готов встретиться с главой Северной Кореи при "правильных обстоятельствах". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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