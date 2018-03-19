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Онищенко заявил, что команда Януковича забирала у бизнесменов 50% прибыли
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19.03.2018 05:12
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Майдан в Украине произошел после того, как бизнесмены
"стремительно" начали финансировать оппозицию из-за переписывания
их активов командой экс-президента Украины Виктора Януковича. Об
этом заявил скорый внефракционный нардеп Александр Онищенко.
Онищенко: Янукович не был заинтересован кого-то финансово
уничтожить Фото: Александр Онищенко / Facebook "Янукович
поддерживал бизнесменов. Я не говорю хорошее о Януковиче, но у него
была другая схема. Ему было интересно, чтобы бизнесмены развивались
и зарабатывали больше. Чтобы потом отдавать 50%. Чем ты успешнее,
тем больше отдашь", – сказал нардеп.По его словам, деньги
отдавали все."Была налоговая служба, на последнем этаже было
управление, которое подсчитывало. Надо было приходить и
отчитываться о своем бизнесе, сколько ты заработал. С этой суммы
уплатить налог, и 50% с прибыли забирала команда Януковича.
Янукович не был заинтересован кого-то финансово уничтожить. У него
была другая схема. Человек приходил с темами, и чем тема была
интереснее, тем ему было лучше", – объяснил Онищенко.Он
считает, что позже "молодая команда" Януковича "сошла с
ума"."Решила сначала изучить весь бизнес, а потом начать
переписывать его на себя. Сначала они брали 50%, потом начали
просить, чтоб переписывали на них. Из-за этого, можно сказать, и
произошел Майдан. Все бизнесмены начали быстро финансировать
оппозицию, когда дело дошло до переписывания активов. Думали, что
придут нормальные люди, адекватными взглядами и установят
справедливые правила, а пришел Порошенко", – заявил скорый
нардеп.Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации
газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным
следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3
млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29
человек, включая Онищенко.По информации Генеральной
прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля
того же года Верховная Рада поддержала представления
генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и
аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на
заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".29
июля политик сообщил, что находится в Лондоне и готов
отстаивать свою правоту в британском суде.В декабре Онищенко
рассказал в интервью изданию "Страна", что по поручению
Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде,
"торговался и организовывал коммерческие голосования" в пользу
Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал
свои разговоры с Порошенко и его окружением на диктофон в
наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи
спецслужбам США.Президент Украины утверждал, что ничего не
слышал о пленках Онищенко.18 декабря 2017 года Соломенский районный
суд Киева разрешил проводить заочное расследование в деле
Онищенко.В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная
прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро
Украины обратились к властям Испании и Германии с
просьбой об экстрадиции политика.5 марта Онищенко вручили
новое подозрение.
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