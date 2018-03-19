Сводка Новостей
- Собчак: Каждый не проголосовавший оппозиционер несет ответственность за новую путинскую легитимность
- Гройсман сообщил, что в Украине запретили выезд за границу 82 тыс. неплательщиков алиментов
- Онищенко заявил, что команда Януковича забирала у бизнесменов 50% прибыли
- Климкин призвал ЕС ввести санкции против Шредера
- Ким Чен Ын заявил о приверженности денуклеризации КНДР – Южная Корея
|Гройсман сообщил, что в Украине запретили выезд за границу 82 тыс. неплательщиков алиментов
|19.03.2018 05:20
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https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/680473882121529
До этого Гройсман заявлял, что для неплательщиков алиментов будут созданы максимальные ограничения."Если не платите деньги, знайте, что вы в лице правительства и премьер-министра имеете врагов. Мы вам спуску не дадим", – предупреждал он.7 декабря 2017 года Верховная Рада поддержала изменения в законодательные акты по поводу усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов. Согласно закону, должнику могут запрещать пользоваться огнестрельным охотничьим оружием и ограничивать право на управление транспортным средством.4 января 2018 года документ подписал президент Украины Петр Порошенко.5 февраля Минюст запустил Единый онлайн-реестр должников. В нем содержатся электронные записи десятках тысяч неплательщиках алиментов. Среди них – депутаты, чиновники и представители силовых структур.В Украине начали работу оперативные штабы и мобильные группы, которые ведут борьбу с неуплатой алиментов.
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