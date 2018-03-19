Уже 7 тыс. должников по выплате алиментов объявили в розыск, отметил премьер-министр Владимир Гройсман. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гройсман обещал "не давать спуску" неплательщикам алиментов Фото: Volodymyr Groysman / Facebook По его данным, 7 тыс. неплательщиков объявили в розыск. Также реализовали 5500 исполнений общественно полезных работ. Выезд за границу запретили для 82 397 человек, еще 79 591 не смогут пользоваться оружием, а 79 843 – автомобилем. https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/680473882121529 До этого Гройсман заявлял, что для неплательщиков алиментов будут созданы максимальные ограничения."Если не платите деньги, знайте, что вы в лице правительства и премьер-министра имеете врагов. Мы вам спуску не дадим", – предупреждал он.7 декабря 2017 года Верховная Рада поддержала изменения в законодательные акты по поводу усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов. Согласно закону, должнику могут запрещать пользоваться огнестрельным охотничьим оружием и ограничивать право на управление транспортным средством.4 января 2018 года документ подписал президент Украины Петр Порошенко.5 февраля Минюст запустил Единый онлайн-реестр должников. В нем содержатся электронные записи десятках тысяч неплательщиках алиментов. Среди них – депутаты, чиновники и представители силовых структур.В Украине начали работу оперативные штабы и мобильные группы, которые ведут борьбу с неуплатой алиментов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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