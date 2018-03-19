Глава правительства КНР Ли Кэцян продолжит работать на своем посту
до 2023 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новых членов правительства Китая назначали народные представители
Фото: EPA Премьер Ли Кэцян будет занимать свою пост до 2023
года – это уже второй его срок. Также продолжит работу глава
МИД Ван И. Новым министром обороны стал прежний глава ракетных
войск генерал Вэй Фэнхэ, а министром финансов – прежний
замглавы минфина Лю Кунь.Глав Центрального банка Китая Чжоу
Сяочуань, который возглавлял финучреждение 15 лет, ушел в отставку.
Освободившийся пост занял его заместитель И Ган.17 марта депутаты
ВСНП единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя
КНР.
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