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В Китае назначили новых членов правительства и главу Центробанка
19.03.2018 06:39
Глава правительства КНР Ли Кэцян продолжит работать на своем посту до 2023 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Новых членов правительства Китая назначали народные представители Фото: EPA Премьер Ли Кэцян будет занимать свою пост до 2023 года – это уже второй его срок. Также продолжит работу глава МИД Ван И. Новым министром обороны стал прежний глава ракетных войск генерал Вэй Фэнхэ, а министром финансов – прежний замглавы минфина Лю Кунь.Глав Центрального банка Китая Чжоу Сяочуань, который возглавлял финучреждение 15 лет, ушел в отставку. Освободившийся пост занял его заместитель И Ган.17 марта депутаты ВСНП единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР.

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