Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится 10 октября в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева.

Об этом сказано в сообщении Офиса президента в Facebook.

"В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение только дня".

В Офисе объяснили, что представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации.

Каждое медиа получит в ответ на свое письмо подтверждение с указанным временем для встречи с президентом. Также представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция интервью.

Кроме того, рассказывают в ОП, марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента.

Источник сообщает , что уже известно, по каким темам Президента готовят.



1. Самое большое внимание будет уделено вопросу Донбасса, формуле Штайнмайера, "минским соглашениям", "миротворцам", "амнистии", мини-майдану и т.д..

2. Некоторые "СМИ" будут раскачивать тему вокруг Главы Офиса Президента Андрея Богдана и олигарха Коломойского. О "расколе" внутри Слуги Народа, а также конфликтах Богдана и Данилюка и Ермака и т.д.

3. Интересный момент, что Зеленского даже готовят к вопросу, почему он отменил финансирования партий, которые не прошли в парламент, тем самым "якобы" помог олигархам.

4. Посадки экс власти, роль Портнова. Вспомнят про уголовные дела Порошенко и конечно Пашинского.

5. Вопрос про МВФ, кредиты и Приватбанк

6. Про тарифы

7. Про олигархов

8. Про взаимоотношения с Путиным и его телефонные звонки

9. Американский кейс тоже затронут. Всем интересно будет ли расследование против Байдена.

10. Местные выборы, выборы в Киеве? О Кличко и т.д...

11. Взаимоотношение с Европой после телефонного звонка

По таким блокам вопросов сейчас уже готовят Зеленского.

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