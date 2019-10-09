 Зеленский завтра целый день будет отвечать на вопросы журналистов на "базаре" еды - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский завтра целый день будет отвечать на вопросы журналистов на "базаре" еды
09.10.2019 14:24

Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится 10 октября в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева.

Зеленский завтра целый день будет отвечать на вопросы журналистов на "базаре" еды

Об этом сказано в сообщении Офиса президента в Facebook.

 

"В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским.

 

Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение только дня".

 В Офисе объяснили, что представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации.

Каждое медиа получит в ответ на свое письмо подтверждение с указанным временем для встречи с президентом. Также представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция интервью.

Кроме того, рассказывают в ОП, марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента.

Источник сообщает, что уже известно, по каким темам Президента готовят.
 

1. Самое большое внимание будет уделено вопросу Донбасса, формуле Штайнмайера, "минским соглашениям", "миротворцам", "амнистии", мини-майдану и т.д.. 
 

 

2. Некоторые "СМИ" будут раскачивать тему вокруг Главы Офиса Президента Андрея Богдана и олигарха Коломойского. О "расколе" внутри Слуги Народа, а также конфликтах Богдана и Данилюка и Ермака и т.д.
 

 

3. Интересный момент, что Зеленского даже готовят к вопросу, почему он отменил финансирования партий, которые не прошли в парламент, тем самым "якобы" помог олигархам. 
 

 

4. Посадки экс власти, роль Портнова. Вспомнят про уголовные дела Порошенко и конечно Пашинского.
 

 

5. Вопрос про МВФ, кредиты и Приватбанк
 

 

6. Про тарифы
 

 

7. Про олигархов
 

 

8. Про взаимоотношения с Путиным и его телефонные звонки
 

 

9. Американский кейс тоже затронут. Всем интересно будет ли расследование против Байдена.
 

 

10. Местные выборы, выборы в Киеве? О Кличко и т.д...
 

 

11. Взаимоотношение с Европой после телефонного звонка
 

 

По таким блокам вопросов сейчас уже готовят Зеленского.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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