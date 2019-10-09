Сводка Новостей
- Трамп заявил, что после опубликования стенограммы разговора с Зеленским, перед ним должны извиниться и прекратить импичмент
- В ГБР заявили, что силовики три года отмазывали Пашинского
- Гончарук вдруг вспомнил, что скоро зима и надо топить
- Зеленский завтра целый день будет отвечать на вопросы журналистов на "базаре" еды
- Порошенко подал заявление в ГБР против Дубинского
|Зеленский завтра целый день будет отвечать на вопросы журналистов на "базаре" еды
|09.10.2019 14:24
|
Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится 10 октября в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева.
Об этом сказано в
В Офисе объяснили, что представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации.
Каждое медиа получит в ответ на свое письмо подтверждение с указанным временем для встречи с президентом. Также представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция интервью.
Кроме того, рассказывают в ОП, марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента.
Теги: последние сводки сводки будет про будут президента что