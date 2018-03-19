На выборах российского президента ближайший соперник действующего главы государства Владимира Путина, кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 4,62% голосов. Ближайший соперник Путина, кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 4,62% голосов. На третьем месте Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") – 1,18%.За лидера "Яблока" Григория Явлинского проголосовали 0,75%, у Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") 0,54%, у Бориса Титова от "Партии роста" 0,51%. Максим Сурайкин ("Коммунисты России") получил 0,32% голосов, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 0,25%.Выборы президента РФ состоялись 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. Итоговая явка, по предварительным данным, превысила 67%, сообщил ТАСС. Хотя за полтора часа до закрытия избирательных участков составляла 57,74%, писал "Интерфакс".По результатам обработки 99% бюллетеней, которые опубликовали на сайте ЦИК РФ, действующий президент Владимир Путин набирает 76,65% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,81%, руководитель ЛДПР Владимир Жириновский – 5,67%.Телеведущую Ксению Собчак, которая баллотировалась от "Гражданской инициативы", поддержали 1,66% избирателей, лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского – 1,04%.Кандидат от Партии роста Борис Титов набирает 0,76% голосов, Максим Сурайкин от "Коммунистов России" – 0,68%, Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза" – 0,65%.По данным экзит-полла "Фонда общественного мнения", Путин должен получить 76,3% голосов, ВЦИОМ информировал о 73,9% поддержки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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