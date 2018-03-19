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В Чечне за Путина проголосовали более 91% избирателей - ЦИК РФ
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19.03.2018 07:35
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На выборах российского президента ближайший соперник действующего
главы государства Владимира Путина, кандидат от КПРФ Павел Грудинин
набрал 4,62% голосов. Ближайший соперник Путина, кандидат от КПРФ
Павел Грудинин набрал 4,62% голосов. На третьем месте Сергей
Бабурин ("Российский общенародный союз") – 1,18%.За лидера
"Яблока" Григория Явлинского проголосовали 0,75%, у Ксении
Собчак ("Гражданская инициатива") 0,54%, у Бориса Титова
от "Партии роста" 0,51%. Максим Сурайкин ("Коммунисты
России") получил 0,32% голосов, а лидер ЛДПР Владимир
Жириновский – 0,25%.Выборы президента РФ состоялись 18
марта – в годовщину аннексии Крыма. Итоговая явка, по
предварительным данным, превысила 67%, сообщил ТАСС.
Хотя за полтора часа до закрытия избирательных участков
составляла 57,74%, писал "Интерфакс".По результатам обработки
99% бюллетеней, которые опубликовали на сайте ЦИК
РФ, действующий президент Владимир Путин набирает 76,65%
голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,81%,
руководитель ЛДПР Владимир Жириновский – 5,67%.Телеведущую
Ксению Собчак, которая баллотировалась от "Гражданской инициативы",
поддержали 1,66% избирателей, лидера партии "Яблоко" Григория
Явлинского – 1,04%.Кандидат от Партии роста Борис Титов
набирает 0,76% голосов, Максим Сурайкин от "Коммунистов
России" – 0,68%, Сергей Бабурин от "Российского
общенародного союза" – 0,65%.По данным экзит-полла "Фонда
общественного мнения", Путин должен получить 76,3%
голосов, ВЦИОМ информировал о 73,9% поддержки.
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