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Выборы президента РФ. После обработки 99,8% бюллетеней Путин лидирует с 76,67% голосов
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19.03.2018 07:51
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По данным ЦИК РФ, первое место на выборах президента РФ занимает
действующий глава российского государства Владимир Путин, на втором
месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Путин получает 76,77%
голосов на выборах президента РФ Фото: ЕРА На второй позиции
кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,79%), за ним кандидат от ЛДПР
Владимир Жириновский (5,66%). Ксения Собчак ("Гражданская
инициатива") получила 1,67% голосов, Григорий Явлинский
("Яблоко") – 1,04%, Борис Титов (Партия роста) –
0,76%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") – 0,68%, Сергей
Бабурин ("Российский общенародный союз") – 0,65%.18
марта – в день годовщины аннексии Крыма – в
России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело
онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.Путин впервые
был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Он переизбирался
на пост главы государства
в 2004-м и 2012 годах. Согласно конституции
России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков
подряд.
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